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İzmir merkezli FETÖ/PDY soruşturması

İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 kişiden biri tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

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İzmir merkezli FETÖ/PDY soruşturması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) daha önce görevden uzaklaştırılan öğretim üyelerinin de aralarında yer aldığı 3 kişi, savcılık talimatıyla salıverildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirilen 6 kişi, savcılık tarafından sevk evrakı üzerinden nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Zanlılardan biri "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Kasım'da İzmir'in yanı sıra İstanbul, Balıkesir, Gaziantep ve Sakarya'da düzenlediği operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 14 kişiden 9'unu gözaltına almıştı.

İYTE'deki görevlerinden daha önce uzaklaştırılan profesör ve doçentlerin de aralarında bulunduğu zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilmişti.

 AA

Etiketler: izmir merkezli fetö, fetö, PDY
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