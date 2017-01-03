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İzmir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 7'si yakalandı.

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İzmir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişiye yönelik İzmir, Manisa ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Vakfın yönetimine sızarak ele geçirmişler

Gözaltına alınan şüphelilerin kuruluş amacı "hayır işlerinde bulunmak" olan Tuzcuoğlu Vakfının yönetimine zamanla sızdıkları ve burayı ele geçirdikleri, vakfa ait bütün gayrimenkulleri örgüt lehine kullandıkları ileri sürüldü.

Vakfın kira getirisi amacıyla bünyesinde bulunan bazı iş yerlerinin de örgüte finans sağlayan ve aralarında Alfemo Mobilya'nın sahibi firari Ramazan Davulcuoğlu'nun da bulunduğu iş adamlarına ücretsiz verildiği, bu şekilde yaklaşık 2 milyon liralık bir paranın örgüte rant olarak "peşkeş" çekildiği iddia edildi. 

Etiketler: izmir, fetö
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