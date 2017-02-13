İzmir merkezli FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11'i rütbeli jandarma personeli 12 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kent merkezi ve Ankara, İstanbul, Samsun, Balıkesir, Çanakkale, Malatya ve Aksaray'da örgütün jandarma içindeki yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda biri sivil 11'i rütbeli jandarma personeli 12 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılardan sivil kişinin, örgüt hiyerarşisinde "abi" olarak anılan sözde bölge sorumlusu düzeyinde olduğu iddia edildi.