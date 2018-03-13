İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün İzmir il yapılanmasını deşifre çalışmaları kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan 5 kişinin ifadeleri doğrultusunda, tekrar örgütlenme çabası içerisinde olan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri İzmir, Tekirdağ, Eskişehir, Balıkesir ve Kocaeli'de düzenlediği operasyonda, 22 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerden 13'ünün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtildi.
Zanlılar işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA