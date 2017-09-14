  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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İzmir merkezli 5 ilde terör operasyonu: 17 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün dağ kadrosuna eleman temin etmeye çalıştığı öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

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İzmir merkezli 5 ilde terör operasyonu: 17 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK ve KCK yapılanmasının deşifresine yönelik 5 ilde çalışma başlatıldı.

PKK adına dağ kadrosuna eleman temin etmeye çalıştığı, terör örgütü adına para topladığı belirlenen 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Beş ilde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı.

Operasyonlarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel kitap ve doküman, örgütü simgeleyen bez parçaları ile av tüfeği ve tabanca mermileri ele geçirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin aranması sürüyor.

Etiketler: izmir, terör operasyonu, PKK
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