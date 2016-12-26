İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında İzmir'in yanı sıra Ankara, Denizli, Manisa ve Şanlıurfa illerinde 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine il emniyet müdürlüğü ekipleri, belirlenen 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Gölbaşı-8" adıyla gerçekleştirilen operasyonda, "himmet toplamak, örgüte finansal destek sağlamak, terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, örgüt adına faaliyete bulunmak ve örgüte eleman temin etmek" suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 27'si gözaltına alındı.

Aralarında ilçe milli eğitim ve halk eğitim müdürlüğü görevlileri, öğretmenler, doktorlar ve esnafların da bulunduğu şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bazı dokümanlara ve dijital verilere el konuldu. Zanlılar sorgulanmak üzere Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığının tesislerinin bombalanmasına ithafen "Gölbaşı" adıyla sürdürülen soruşturmada, daha önceki 7 operasyonda 267 şüpheli gözaltına alınmış, bu kişilerden 104'ü tutuklanmıştı.