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Buradasınız : » » İzmir merkezil 6 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezil 6 ilde FETÖ operasyonu

Meslekten ihraç edilen emniyet mensubu, TÜBİTAK ve ROKETSAN çalışanlarının da aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

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İzmir merkezil 6 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet mensubu, TÜBİTAK ve ROKETSAN çalışanlarının da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Zonguldak ve Gaziantep'te eş zamanlı 'Meclis-4' operasyonu düzenledi.

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 32 kişiden 27'si yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilen emniyet mensubu, vergi uzmanı, TÜBİTAK ve ROKETSAN çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından hakim karşısına çıkan 12 kişiden 7'si tutuklanırken 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Meclis-4' operasyonu kapsamında 28 Şubat'ta hakim karşısına çıkan 15 kişiden 8'i tutuklanmış, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. AA

Etiketler: izmir, fetö, ROKETSAN, TÜBİTAK
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