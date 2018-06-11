İzmir-Manisa arasını 15 dakikaya indirecek Sabuncubeli Tünelleri açılıyor

İzmir ve Manisa arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek Sabuncubeli Tünelleri’nin bayrama yetişmesi için çalışmalar tamamlandı.

Tüneller, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılacağı törenle bugün hizmete girecek.

10 bin kişilik iftar sofrası kurulacak

Sabuncubeli Tünelleri’nin açılışı sırasında tünel içinde yaklaşık 10 bin kişilik iftar sofrası kurulacak. Ramazan Bayramı’nda kullanılacak tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldığı için geçişler ücretsiz olacak.

"73 yaşındayım, yıllardır gider gelirim, harika bir şey bu"

Tünellerin açılmasını dört gözle bekleyen vatandaşlar da devletin desteğine teşekkür etti.

Bir vatandaş, "Manisa-İzmir 15 dakikaya inecek, harika bir şey bu. Ben 73 yaşındayım, defalarca gittim geldim, bu Sabuncubeli hep sorun çıkarmıştır vatandaşa. Çok şükür açılıyor" derken, diğer vatandaşlar da "Çok iyi olacak, bir an önce açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir-Manisa arası 15 dakikaya inecek

Sabuncubeli Tünelleri, İzmir-Manisa karayolunun 21. kilometresinde.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde, 2011 yılında İzmir’den milletvekili adayı olduğu sırada açıkladığı 35 proje arasında Sabuncubeli Tünelleri de vardı.

Hem İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan tünellerdeki tüplerin uzunluğu 4 bin 70 metre olarak planlandı.

Kaynak: İHA