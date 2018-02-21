  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İzmir-Manisa arasındaki Sabuncubeli Tünelleri Temmuz'da hizmete açılacak

İzmir-Manisa arasındaki Sabuncubeli Tünelleri Temmuz'da hizmete açılacak

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İzmir ve Manisa arasındaki ulaşım süresini önemli ölçüde kısaltacak Sabuncubeli Tünellerinin Temmuz ayında hizmete gireceğini açıkladı.

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İzmir-Manisa arasındaki Sabuncubeli Tünelleri Temmuzda hizmete açılacak

Manisa'da Şehzadeler Kaymakamlığı'nda Vali Hakan Güvençer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, şehirde yürütülen 2017 yılı faaliyetleri ve 2018 projeleri değerlendirildi.

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güvençer, İzmir-Manisa yolunu 15 dakikaya indirecek olan Sabuncubeli Tünelleri ve İstanbul - İzmir Otoyolu çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Güvençer, otobanın Manisa'daki şantiyelerinde çalışmaların bu yıl önemli ölçüde tamamlanacağını dile getirdi.

"Manisa sınırlarında otoban çalışmalarımız neredeyse tamamlanmış olacak. 16 ayrı karayolu şantiyemiz var. Şantiyelerimizde işlemlerin bir bölümü bitecek, bir bölümü de 2019'da bitmek üzere hazır hale gelecek. Sabuncubeli Tünellerini de 2018 Temmuz ayı gibi hizmete açmış olacağız."

Vali Güvençer, trafiği önemli ölçüde rahatlatacak Gediz Kavşağı Projesi'nde de yeni projenin tamamlandığını, yılın son çeyreğinde yapımına başlanacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: ulaşım, Sabuncubeli Tünelleri, Manisa, izmir
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