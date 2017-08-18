İzmir Fuarı'na 96 metrelik rüzgar tribünü getirildi

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) sergilenecek 96 metre uzunluğundaki rüzgar türbini fuar alanına tırlarla taşındı.

İzmir'de bu sene 86'ncısı düzenlenen ve bugün başlayıp 27 Ağustos'ta sona erecek fuarda bir firma tarafından devasa rüzgar türbini tanıtılacak.

Her bir kanadının uzunluğu 58, kulesinin boyu da 38 metre olan türbin, Kültürpark Lozan Kapısı'nın giriş kısmında sergilenecek. Türbinin parçaları bir nakliye firması tarafından trafik polislerinin kontrolünde tırlarla alana getirildi.

Nakliye firmasının İzmir Bölge Müdürü Levent Çağkan Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, boyu 96 metre, ağırlığı ise 65 ton olan türbini gerekli izinleri alarak özellikle trafiğin yoğun olmadığı gece saatlerinde taşıdıklarını bildirdi.

Fuarın temasının "İnovasyon ve Enerji" olduğunu belirten Özkan, buna uygun olarak ziyaretçilere "yeşil enerji"nin tanıtılacağını dile getirdi.

İnsanlara genellikle dağlarda gördükleri rüzgar türbinlerinin daha yakından tanıtılacağını anlatan Özkan, konunun farkındalığı için gençler ve çocukların da yenilenebilir enerjiye özendirilmeye çalışılacağını sözlerine ekledi.