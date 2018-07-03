İzmir Caddesi baştan sona yenileniyor

Ankara'nın en işlek ve en yoğun yaya bölgelerinden biri olan Kızılay'daki İzmir-1 Caddesi alt ve üst yapısıyla baştan sona revize ediliyor.

Caddedeki hasarlı ve kötü durumda olan mevcut zemin kaplamaları kaldırılarak,

260 metre uzunluğunda ve yer yer 20 metreyi bulan genişlikteki caddenin altyapısı, aydınlatmaları, zemini, peyzaj donanımları, oturma grupları ve havuzları yenileniyor.

Anadolu kilim motifli taşlar döşeniyor

Bölgede elektrik, telekomünikasyon, içme suyu, yağmur suyu, doğalgaz ve aydınlatmaya yönelik altyapı hatlarını yenileyerek bakım ve onarımlarını yapan ekipler, bölge esnafını mağdur etmemeye özen gösteriyor.

Zemin imalatlarında granit ve bazalt grubu doğal taşlar kullanılırken, Anadolu kilim motifli taşlar tek tek yerleştiriliyor. İmalatın 3 bin 100 metrekaresi tamamlandı, kalan bin 100 metrekarelik alandaki çalışmaların da bir ay içinde bitirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA