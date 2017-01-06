'İzmir büyük bir felaketin eşiğinden döndü'

Başbakan Binali Yıldırım, yaşanan terör saldırısının ardından İzmir'i ziyaret etti. Yıldırım, İzmir'in büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü söyledi.

'Kazara başarılı olsalardı...'

"Bu olay alçak PKK terör örgütünün planladığı ve ele geçirilen silahlar mühİmmata baktığımız zaman boyutunun çok ama çok büyük bir olay olduğu anlaşılıyor. Kazara başarılı olsalardı herhalde çok büyük bir felaketi güzel İzmir'imiz yaşayacaktı. "

Başbakan Yıldırım, olası faciayı, güvenlik güçlerinin kahramanca mücadelesinin önlediğini belirterek, "Bilhassa trafik polisimiz Fethi Sekin arkadaşımız hayatını hiçe sayarak hayatını canını seve seve vererek büyük bir planı engellediği gibi bu alçak saldırıyı çok büyük bir kahramanlık göstermiştir ve İzmir'imizi bir çok masum sivil vatandaşımızı büyük bir felaketten döndürmüştür" dedi.

'PKK, DEAŞ ve FETÖ vardiyalı çalışıyorlar'

Yıldırım, Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin son yıllarda vardiyalı çalıştığına dikkat çekerek, "Sekiz saat birisi çalışıyor o diğerine o diğerine 24 saat 3 vardiya çalışıyorlar.Terörün hiç bir fark olmadığını gösteriyor. Birini DEAŞ yapıyor birini PKK yapıyor sonra FETÖ ve bu şekilde gidiyor. Bu bitişin arefesidir .Bu uzun bir mücadele ama bu mücadelenin galibi Türkiye cumhuriyeti devlet olacaktır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunarak, " Vatandaşlarımız normal hayatlarının akışını değiştirmesin. Eğer bunları yaparlarsa o terör örgütlerinin emellerine hizmet etmiş olurlar. Onların istediği de hayatı yavaşlatmak durdurmak insanların tedirgin olmasın sağlamak" dedi.

Şehit polis Sekin ve adliyede görevli Can'ın ailelerini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım daha sonra saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Hastanedeki yaralıları da ziyaret eden Yıldırım, Emniyet Müdürlüğü'ne geçerek olay hakkında bilgi aldı.

TRT Haber