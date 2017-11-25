  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » İzinsiz reklam aramalarına bakanlıktan kesin çözüm

İzinsiz reklam aramalarına bakanlıktan kesin çözüm

Telefonlara firmalardan gelen reklam mesajları ya da aramalarına kesin çözüm yolda.Tüm firmalar ve izinler tek bir internet sitesi üzerinde toplanacak.

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Telefonlara firmalardan gelen reklam mesajları ve aramalar için 357 bin şikayet geldi, toplamda 12 milyon lira ceza kesildi. Ama reklam aramaları bir türlü bitmedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işte bu karmaşıklığı gidermek, sistemi sadeleştirmek için harekete geçti.
Tüm firmalar ve izinleri artık tek bir internet sitesi üzerinde toplanacak. Buna göre firmalar reklam göndermek için izin aldıkları numaraları bakanlık tarafından oluşturulacak internet sitesine girecek. Kullanıcı ise izini kendisi vermediyse tek tıkla bunu görebilecek veya izni verip vazgeçtiyse yine tek tıkla bunu kaldırabilecek. Site üzerinden kullanıcıdan doğrudan izini olmayan hiç bir firma arama yapamayacak, SMS veya e-posta gönderemeyecek.

Kullanıcılar, sitede listelenen firmaların arasından dilediğini, dilediği şekilde bilgilendirme almak üzere seçebilecek.

Sistemin pilot uygulamasının 2018 yılının ilk 6 ayında tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: izinsiz reklam, telefon reklamları, arama, sms, mesaj, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, telefon
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