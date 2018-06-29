İyi Parti'de Kurucular Kurulu üyesi istifa etti

İyi Parti'de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası istifalar gelmeye devam ediyor.

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Hayrettin Barut, partisinden istifa etti.

Barut, yaptığı yazılı açıklamada, partileşme sürecinin arzu edilen ve amaçlanan şekilde oluşmadığını belirtti.

Vefanın ve liyakatin bulunmadığını söyledi

Vefanın unutulduğunu, liyakatın terk edildiğini, demokratik kuralların, geçmişe olan kine ve fırsata kurban edildiğini vurgulayan Barut, toplumun beklediği, herkesi kucaklayan bir kadronun oluşturulamadığını aktardı.

Tüm toplumun kendini içinde bulacağı bir söylemin ortaya konulamadığını bildiren Barut, yarınlarda yaşanacak daha büyük günaha ve vebale ortak olmamak adına Kurucular Kurulu ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA