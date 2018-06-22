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İyi Parti'de istifalar devam ediyor

24 Haziran seçimlere 2 gün kala İyi Parti Uşak İl Başkan Yardımcısı da istifa etti.

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İyi Partide istifalar devam ediyor

Geçen ay çok sayıda istifanın gerçekleştiği İyi Parti Uşak teşkilatında bugün de İl Başkan Yardımcısı Çağrı Alpkaya görevinden ve partisinden istifa etti.

Çağrı Alpkaya istifa dilekçesinde Meral Akşener'in yol arkadaşlarına karşı ahde vefasının olmadığını ifade etti.

"Ülkücüleri liste dışı bıraktı"

Alpkaya, parti kuruluşunda yer alan ve özellikle Ülkücü tabanlı birçok önemli ismin elini omuzuna koyarak “vekillik değil, bakanlık hayali kurun” diyerek fotoğrafları çekildiğinin ve bu sözlerin ardından liste dışı bırakılan Türk milliyetçilerine yapılan haksızlıkla ilgili Akşener’e sorular yöneltti.

Alpkaya, şunları ifade etti:

“Bu kadar Ülkücüyü liste dışı bırakmanızın sebebi “ne kadar az ülkücü, o kadar az problem” politikası mı olmuştur? Bu devletin yönetiminin Türk milliyetçileri elinde olmasını istemediniz mi?

Sizin FETÖ’cü damgası yememeniz için TV ve sosyal medyada hakaretlere maruz kalan Yılmaz Durak ve yol arkadaşlarınıza ahde duygunuz bu kadarla mı sınırlı? Bu listelerle teşkilatlarınızda istifaların olacağını ve iktidara gideceğini söylediğiniz partinizin bitiş noktasına geleceğini görmediniz mi?”

Kaynak: İHA
 

Etiketler: iyi parti, istifa
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