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Buradasınız : » » İYİ Parti sosyal medya ekibi çalışanı Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

İYİ Parti sosyal medya ekibi çalışanı Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Merkez İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık, Fetullahçı Terör Örgütü'nün propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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İYİ Parti sosyal medya ekibi çalışanı Çoraklık FETÖden gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti sosyal medya ekibinde çalışan Kerim Çoraklık'a sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle "FETÖ propagandası yapmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. 

Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çoraklık'ı evinde gözaltına aldı. Şüpheli Kerim Çoraklık'ın, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

Savcılığın Çoraklık hakkındaki gözaltı kararında, FETÖ/PDY'nin medya, basın yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma süreçlerinde, örgüt mensuplarının sosyal medya üzerinden yaptıkları algı oluşturmaya yönelik yazı ve paylaşımların incelendiği belirtildi.

Kerim Çoraklık'ın, FETÖ propagandası mahiyetinde Twitter'dan paylaşımlar yaptığı kaydedildi.

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kerim Çoraklık, 21 Eylül 2016'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: sosyal medya, kerim çolaklık, iyi parti, gözaltı, fetö
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