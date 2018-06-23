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İyi Parti Milletvekili Adayı İbrahim Özyer'in cenazesi defnedildi

Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İyi Parti Samsun Milletvekili Adayı İbrahim Özyer'in cenazesi toprağa verildi.

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İyi Parti Milletvekili Adayı İbrahim Özyerin cenazesi defnedildi

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, İyi Parti Samsun Milletvekili Adayı İbrahim Özyer için İyi Parti Samsun İl Seçim Koordinasyon Merkezi önünde düzenlenen törene katıldı.

Akşener, Özyer'in ailesine başsağlığı diledi. Özyer'in cenazesi, daha sonra partililerin omuzlarında Büyük Cami'ye götürüldü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özyer'in cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP İl Başkanı Taner Tekin, AK Parti, CHP, MHP ve Saadet Partisi milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, İyi Parti Samsun milletvekili adayı İbrahim Özyer, cenaze
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