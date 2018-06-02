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İyi Parti Edirne birinci sıra Milletvekili adayı istifa etti

İyi Parti’nin YSK tarafından adaylığı düşürülen Edirne milletvekili birinci sıra adayı yerine listeye konulan diğer aday istifasını sundu.

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İyi Parti Edirne birinci sıra Milletvekili adayı istifa etti

İyi Parti Edirne İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, YSK tarafından adaylığı düşürülen Mehmet Akalın’ın yerine birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen İmren Çakırlar’ın milletvekilli adaylığından istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, Çakırlar’ın istifa dilekçesini İl Seçim Kurulu’na sunduğu kaydedildi.

Çakırlar, YSK tarafından milletvekilliği adaylığı yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmediği gerekçesiyle düşürülen Mehmet Akalın’ın yerine aday olarak gösterilmişti.

Kaynak: AA

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