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İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Akşener'e tepki gösteren kişi darp edildi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Kahramanmaraş Elbistan'da şehit yakını olduğunu iddia ederek, terör sorundan bahsetmesini isteyen kişi, partililerce darp edildi.

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İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Akşenere tepki gösteren kişi darp edildi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş Elbistan'da kendisini karşılayan partililere hitaben partisinin seçim bürosu önünde konuşma yaptı.

Miting sırasında elindeki Türk bayrağı çıkartmasıyla canlı yayın kameramanlarının bulunduğu platforma gelen ve şehit yakını olduğunu söyleyen servis şoförü 33 yaşındaki Salih Ünsal, Akşener'e seslenerek, "Bir şehit yakını olarak, bu bayrak uğruna şehit verdik. Bu ülkenin sorunu, ekonomik sorundan önce terör sorunu. Keşke Saray'dan önce terör sorununu nasıl çözeceğinizi anlatsaydınız." dedi.

Bunun üzerine Akşener'in, "Ben terör sorununu çözdüm oğlum, çözdüm. Bunun için nelere uğradım. Ohoo çözdüğüm için nelerle suçlanıyorum. Habur rezaletini ben yapmadım." karşılığını verdiği Ünsal, miting alanındaki partililer tarafından bulunduğu yerden indirilerek darp edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve polisin müdahalesiyle kalabalığın elinden kurtarılan Ünsal, polis aracına bindirilerek Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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