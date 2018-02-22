İvedik OSB TSK'ya 3 insansız hava aracı hediye etti

İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, Teknopark Ankara'daki teslim töreninde yaptığı konuşmada, İHA'ları üreten firmanın Teknopark Ankara açılır açılmaz bölgeye geldiğini söyledi.

Bu firma tarafından üretilen 3 İHA'nın halihazırda Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıldığını anlatan Gültekin, "Biz de kullanılan İHA'lar şayet teröristler ya da düşmanlar tarafından düşürülürse diye Harita Komutanlığımıza yeni İHA'ları vermek istedik." dedi.

Gültekin, askeri ve sivil havacılıkla ilgili yeni bir projeyi de hayata geçireceklerini belirterek, "Bu projede 34 firmayı bir araya getiriyoruz. Bu firmaların yeterlilikleri ve kabiliyetleri neticesinde yeni bir ürün elde etmek istiyoruz. Yeni bir segmentte İHA üretimi için çalışmalara başladık. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Ekonomi Bakanlığı destekli kredi müracaatını da yaptık. Projemiz kabul gördü, şimdi buna başlayacağız. Bunun ucu açık. Belki İvedik OSB bir gün gelecek, uçak da yapabilecek." diye konuştu.

Türkiye'nin artık teknolojide sınır tanımadığını vurgulayan Gültekin, "Biz de bu İHA'ları yaparak bir ordu meydana getireceğiz. Bunlar, düşmanın üzerine kartal gibi çökecekler, teröristleri bulundukları deliklerde imha edecekler." ifadelerini kullandı.

"Türk devletini hiç kimse yıkamaz"

Harita Genel Komutanı Tuğgeneral Osman Alp de Ulusal Haritacılık Kurumu olan Harita Genel Komutanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli bir birimi olduğunu söyledi.

Silahlı kuvvetlerin Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Tuğgeneral Alp, törende ordu-millet kaynaşmasının çok güzel bir örneğinin yaşandığını ifade etti. Alp, "Hepimiz bu milletin bir parçasıyız. Ayrı gayrı yok. Ordu-millet bütünleşmesinin heyecanı, gururu içinde buraya geldik." dedi.

Tuğgeneral Alp, Türkiye'yi yıkmak için bir araya gelen yedi düvele karşı çarpışmış ataların torunları olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Allah'a şükür bu devleti yıkamadılar, bundan sonra da yıkamayacaklar. Biz bunu kendi aramızda biliyoruz ama bunu bilmeyenler olduğunu Zeytin Dalı Harekatı vesilesiyle bir daha görüyoruz. Karşımızda Türkiye'nin iyiliğini istemeyen ülkeler, ülkemizin bekasına veya varlığına tehdit olmak isteyen terör örgütleri var. Bunlar aslında tarihimize baksalar karşılarında ne olduğunu, kim olduğunu görecekler. Karşılarında Türk milleti ve bunun karakterini, yapısını, özünü temsil eden kahraman Türk ordusu var. Bunu bilmezlikten geliyorlar ama öğrenecekler. Ordunun arkasında milletinin desteği bu şekilde sürdükçe Türk devletini hiç kimse, hiçbir zaman yıkamaz, hiçbir zarar veremez. Bunu herkes böyle bilmeli."

Zeytin Dalı Harekatı'nda İvedik OSB'de üretilmiş İHA'ları da kullandıklarını, mini İHA'larla başlayan iş birliğinin artarak devam edeceğini dile getiren Tuğgeneral Alp, Ar-Ge olmadan milli sanayi olamayacağına işaret etti.

Tuğgeneral Alp, Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi, hediye edilen İHA'ları üreten Atlas Savunma ve Havacılık firmasına teşekkür etti.

Kaynak: AA