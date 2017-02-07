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İTÜ'deki FETÖ operasyonu: 22 tutuklama

İTÜ'deki FETÖ soruşturması kapsamında, örgüte üye olduğu ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı.

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İTÜdeki FETÖ operasyonu: 22 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik yapılanmasına ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesine (İTÜ) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte üye olduğu ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 28 şüpheliden 22'si ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliye getirilen 33 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 28 şüpheliden 22'sinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına, 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakimlik, ayrıca savcılığın adli kontrol talep ettiği 5 şüpheliyi de haklarında yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Ocak'ta aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, yapılan operasyonlarda 33 şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin ise adreslerinde bulunamadığı ve firari olarak arandığı belirtilmişti. AA

Etiketler: İTÜ, fetö, tutuklama
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