  • 06 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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İTÜ'de FETÖ temizliği: 28 tutuklama istemi

FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin, İTÜ'ye yönelik soruşturmada, gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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İTÜde FETÖ temizliği: 28 tutuklama istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik yapılanmasına ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesine (İTÜ) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte üye olduğu ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 28'i, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları, 5 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 28 şüpheliden 23'nün örgütün şifreli haberleşme programı ''Bylock'' kullanıcısı olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin ise adreslerinde bulunamadığı ve firari olarak arandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Ocak'ta aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, yapılan operasyonlarda 33 şüpheli yakalanmıştı.

Etiketler: PDY, fetöcü akademisyenler, FETÖ operasyonu, fetö akademik yapılanma, fetö
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