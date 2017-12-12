İTO Başkanı Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Özellikle son dönem bu yola İbrahim kardeşimizle birlikte çıktık ve siyasette bu yolda yürürken kendileri de sivil toplum kuruluşları olarak Türkiye’nin en önemli bir kuruluşu İstanbul Ticaret Odası’na başkan oldu. Fakat, irtibatlarımız, ilişkilerimiz kesilmedi. İnançlı imanlı bir kardeşimiz olduğuna bu yolculumuz esnasında tüm ticari münasebetlerimizle inanıyoruz. Rabbim inanıyorum ki attığı bu adımlarda inşallah taksiratını hasena tebdil edecektir. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum, camiamıza başsağlığı diliyorum, iş dünyasına başsağlığı diliyorum, rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Tabuta Kabe örtüsü

Bu arada, Çağlar’ın tabuna Kabe örtüsünün örtülmesi dikkat çekti.

Çağlar, burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.

Cenazeye katılanlar

Cenaze törenine, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan da katıldı.

Cenazede, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, TOBB Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, sanatçı Orhan Gencebay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Onursal Başkanı Osman Nuri Topbaş gibi isimler de yer aldı.

TRT HABER/AA