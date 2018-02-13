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Buradasınız : » » İtirafçı teğmen serbest bırakıldı

İtirafçı teğmen serbest bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle gözaltına alınan teğmen, itirafçı olmayı kabul edince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İtirafçı teğmen serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, polis ekiplerince gözaltına alınan 2. Askeri İnzibat Bölge Komutanlığında görevli teğmen F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren teğmen F.A, hiçbir etki altında kalmadan örgüte dair bildiklerini anlatacağını belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi.

FETÖ ile lise döneminde tanıştığını, örgüt ağabeylerinin eğitimini tamamlamasına yardımcı olacaklarını söylediklerini aktaran F.A, maddi imkansızlıkları nedeniyle bu teklifi kabul ettiğini kaydetti.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görev yaptığını belirten F.A, örgüt yöneticilerinin ankesörlü telefonlardan arayıp, kendisine ulaştığını anlattı.

Suç işleme kastıyla hareket etmediğini iddia eden F.A, örgütle bağlantılı görevdeki iki subayın ismini verdi.

"Adli kontrol şartıyla serbest kalması" talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen F.A, haftada bir gün kolluğa imza verme şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: itiraf, fetö, asker
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