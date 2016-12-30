İtfaiyecileri yangın değil yanlış ihbarlar yoruyor

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bünyesinde bulunan 14 yangınla mücadele ve kurtarma aracı ve 40 personelle başta yangın olmak üzere trafik kazaları, boğulma, sel baskını ve kurtarma vakalarına müdahale ediyor.

Gelen ihbarın saniyeler sonrasında harekete geçebilme kabiliyetine sahip ekipler, ortalama 5-10 dakikada olay yerine ulaşarak müdahalede bulunabilirken, ihbarcının adresi tam olarak verememesi, dar sokaklara park edilen araçlar ve trafikte bazı sürücülerin duyarsızlığı karşısında zaman zaman sorunlarla da karşılaşılabiliyor.

"Gerçek ihtiyacı olan kişilerin ihbarını engelliyorlar"

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü olarak 2016 yılında ev, araç ve diğer yangınlar olmak üzere toplamda 318 yangına, 104 sıkışmalı trafik kazasına, 144 kurtarma ve 231 de diğer farklı olaya müdahale ettiklerini belirtti.

İtfaiye olarak yaşadıkları en büyük sıkıntının asılsız ihbarlar olduğunu dile getiren Duman, "Halkımızın bilmesi gereken 110 ihbar hattımıza gelen asılsız ihbarlar diye nitelendirdiğimiz ihbarlar var. Yıl içinde 10 bin 440 ihbar gelmiş. Bunlardan 797 tanesine müdahale etmişiz. Burada yüzde 92,5 asılsız ihbarımız var. Vatandaşlarımızdan ricamız 110 ihbar hattını çocuklarına, komşularına kullandırmamaları. Gerçek ihtiyacı olan kişilerin ihbarını engelliyorlar." şeklinde konuştu.

Duman, kendilerini arayan ihtiyaç sahiplerinin dertlerini kısa ve öz şekilde anlatmasını isteyerek, bu sayede olaylara daha kısa sürede müdahale edebileceklerini kaydetti.

Asılsız ihbarların yanı sıra vatandaşların değişik talepleriyle de karşı karşıya kaldıklarını belirten Duman, "Vatandaşımız arıyor, 'Çok sıkıştım tuvalet nerede.' 'Banyoda kaldım', 'Ezan saat kaçta okunuyor' gibi ihbarlar veriliyor. Çok değişik şekilde alakasız ve ilgisiz ihbarlar geliyor." dedi. AA