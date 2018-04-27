İtfaiye hortumu canlı yayın sırasında patladı

Hastaneye kaldırılan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Fatma Sadouki hayatını kaybetti, yangın sırasında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

TRT Haber ekibi de yangınla ilgili son bilgileri paylaşmak için olay yerindeydi. Ekiplerin soğutma çalışmaları yaptığı sırada yangın söndürme hortumu patladı. O anlar kameraya yansıdı.

Dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Soğutma çalışmaları devam ederken 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi. İtfaiye erini, mesai arkadaşları otelden çıkardı. Arkadaşlarının durumunun ağır olduğunu görenler gözyaşlarına engel olamadı.

Kaynak: TRT Haber