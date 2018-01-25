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Buradasınız : » » İtfaiye erlerine yeni kıyafet

İtfaiye erlerine yeni kıyafet

İtfaiye erleri için üst düzey koruyuculuk sağlayan yeni kıyafetler hazırlandı. Elbiselerin tasarımında erlerin tecrübelerinden de yararlanıldı.

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Yaklaşık 15 milyon nüfus, yılda ortalama 25 bin yangın.

İstanbul İtfaiyesi her an alevlerle burun buruna.

Çoğu zaman yanma tehlikesi geçiriyorlar.

İtfaiye çalışanları için yüksek ısıya dayanıklı kıyafetler hazırlandı. Yeni elbiselerin tasarımında itfaiye erlerinin tecrübelerinden yararlanıldı.

Kıyafetlerde dünyaca ünlü özel bir kumaş kullanıldı

İstanbul İtfaiyesi bundan böyle uluslararası standartlara uygun açık ve fosforlu elbiseleri giyecekler. Kıyafetlerdeki fosforlar sayesinde özellikle geceleri daha kolay fark edilecek. Yapılan testlerde bu elbisenin 8 saniye boyunca 800 santigratlık bir dereceye kadar dayanıklı olduğu ortaya çıktı.

Kıyafetlerde, PBI adı verilen dünyaca ünlü özel bir kumaş kullanıldı. Böylece nem bariyeri de sağlandı.

Bir bölümü yerli malzemeden yapılan kıyafetlerin Londra ve New York İtfaiyelerinin kullandığı standartta olduğu belirtildi.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: istanbul itfaiyesi, itfaiye yeni kıyafetler
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