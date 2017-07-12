  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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İtfaiye erleri kimyasal maddeden etkilendi

Malatya'da organize sanayi bölgesindeki bir kimya fabrikasında deterjan ham maddelerinin karışması sonucu oluşan dumandan etkilenen 3 itfaiye eri, tedavi altına alındı.

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İtfaiye erleri kimyasal maddeden etkilendi

Malatya'da organize sanayi bölgesindeki bir kimya fabrikasında deterjan ham maddelerinin karışması sonucu oluşan dumandan etkilenen 3 itfaiye eri, tedavi altına alındı.

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir kimya fabrikasında bazı deterjan ham maddelerinin etkileşimi sonucu duman ve koku oluştu. Fabrika çalışanları kısa sürede tahliye edilirken durum itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirildi.

Kimyasal maddelerin etkileşimi nedeniyle fabrika çalışanları maske takarken, oluşan kimyasal dumandan etkilenen 3 itfaiye eri Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek ayakta tedavileri yapıldı. İtfaiye erleri tedbir amacıyla bir süre müşahede altına alındı.

Etkileşime giren kimyasal maddeler, uzman ekipler tarafından dışarıya çıkartıldı. İş makinesi yardımıyla kazılan çukurlara konulan kimyasal maddeler, üzerleri kireçle kaplanarak etkisiz hale getirildi.

Etiketler: malatya, itfaiye erleri, kimyasal madde
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