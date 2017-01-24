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İtfaiye ekiplerinden 'buz kırma' operasyonu

Muş Belediyesi, çatılardaki buz sarkıtlarının kırılması için ekip oluşturdu.

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İtfaiye ekiplerinden buz kırma operasyonu

Belediyenin İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki 7 araçla görev yapan 33 personel, aşırı soğuklar nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırıyor.

İtfaiye Müdürü Fatih Eser, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırmak için ekip görevlendirdiklerini söyledi.

Ekiplerin vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine belirledikleri ve kendi gördükleri buz sarkıtlarını itfaiye araçlarını da kullanarak kırdığını anlatan Eser, "Ekibimiz, vatandaşlarımızın üzerine kaldırımlarda buz sarkıtları düşmemesi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bu çalışmamızı yangın olmayan zamanlarda yapıyoruz." dedi.

Vatandaşlar, belediyenin çalışmasından memnun olduklarını ifade etti. 

Etiketler: Muş, Muş belediyesi, buz sarkıtları, aşırı soğuklar
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