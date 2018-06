İtfaiye ekipleri can ve mal güvenliği için gece gündüz görev başında

İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, Ocak ve Nisan ayları arasını kapsayan 4 aylık zaman diliminde 6 bin 645 yangın söndürdü.

Ekipler yangının yanı sıra sel, su baskını, can kurtarma gibi 6 bin 583 acil olaya da müdahale etti. Böylece İstanbul itfaiyesi, yılın ilk 4 ayında merkezlerine intikal eden 13 bin 228 olaya müdahale etmiş oldu.

3 bin 898 çalışan, 120 istasyon

Ayrıca ilk 4 aylık süre içinde yangın ve itfai olaylara dair farkındalık çalışmaları ile eğitimler kapsamında 513 bin 339 etkinlik yapıldı.

İstanbul itfaiyesinde halihazırda 3 bin 898 çalışan görev yapıyor. 304 yıl önce kurulan teşkilatın 120 istasyonu ve 860 aracı var.

"7/24 görev başında"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dijital ortamda çıkarılan TECH İstanbul isimli dijital dergide, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, modern itfaiye istasyonlarından, itfaiye araçlarına, cankurtaran hizmetlerine kadar yaptığı yatırımlarla ihtiyaç duydukları her an İstanbulluların yanı başında. İstanbulluların can ve mal güvenliği için 365 gün 24 saat görev başında olan İstanbul İtfaiyesi her türlü itfai olaya, uluslararası standartların öngördüğü sürede, etkin bir şekilde müdahale ediyor" denildi.

