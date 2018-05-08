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Buradasınız : » » İtecik lalesini koparana rekor ceza

İtecik lalesini koparana rekor ceza

Uşak'ta, "İtecik lalesi" diye adlandırılan, koruma altındaki "Paeonia Peregrina" çiçeğini koparana 48 bin 600 lira ceza kesiliyor.

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İtecik lalesini koparana rekor ceza

Uşak'ta, halk arasında "İtecik lalesi" diye bilinen ve koruma altındaki bir şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeği yılda 15 gün açıyor. Kırmızı renginden dolayı bölgede farklı efsanelerle anılan çiçeğin korunması için her türlü yaptırım uygulanıyor; koparana 48 bin 600 lira ceza kesiliyor.

Uşak Valisi Salim Demir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin ile Kayağıl köyü yakınlarındaki İtecik Tepesi'nde yetişen bir şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeğiyle ilgili incelemeler yaptı.

Koruma altındaki endemik çiçek türüyle ilgili bilgi alan Vali Demir, çiçeğin yaşatılması için vatandaşları bilinçlendirdiklerini söyledi. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin de özellikle bahar aylarında bölgede koruma tedbirlerinin artırıldığını vurguladı. Tekin, "Ekiplerimiz çevre köylerde toplantılar düzenleyerek çiçekle ilgili bilgi veriyor" dedi. 

Kaynak: AA

Etiketler: uşak, itecik kalesi, çiçek, ceza
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