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İtalya Başbakanı Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan Kralı Selman, İtalya Başbakanı Gentiloni'yi kabul etti.

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İtalya Başbakanı Suudi Arabistanda

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi başkent Riyad'da kabul ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman'ın Gentiloni ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Gentiloni'nin Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de bir araya geldiği ve görüşmede Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde iki ülke arasındaki iş birliği konusunun masaya yatırıldığı ifade edildi.

İtalya Başbakanı Gentiloni'nin görüşmelerden sonra Suudi Arabistan'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçtiği kaydedildi.

Kaynak: AA  

Etiketler: italya başbakanı, Suudi Arabistan
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