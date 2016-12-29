İstinat duvarı arabaların üzerine devrildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binanın istinat duvarının sağanak nedeniyle çökmesi sonucu 2 otomobil hasar gördü.

Kuvvetli yağış yüzünden Cikcilli Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı çöktü. Yaklaşık 6 metre yükseklikteki istinat duvarının altında kalan park halindeki iki otomobilde hasar meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen Alanya Belediyesi ekipleri, temizlik çalışması yaptı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, son iki günde metrekareye ortalama 26 kilogram yağış düştü. Yağışların cuma gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.