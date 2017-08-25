  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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İstinafa "yargı çevresi" düzenlemesi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan düzenleme.

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İstinafa &quot;yargı çevresi&quot; düzenlemesi

Yargı çevresinin değiştirilmesinden önce istinaf incelemesinden geçen dosyalar, yeniden istinafa konu edilmesi halinde ilk incelemeyi yapan bölge adliye mahkemesince sonuçlandırılacak.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan düzenlemeyle, yargı çevresinin değiştirilmesinden önce istinaf incelemesinden geçen dosyalar, tekrar istinafa konu edilmesi halinde ilk incelemeyi yapan bölge adliye mahkemesince karara bağlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna, "Bölge adliye mahkemelerinin yargı çevresinin 25'inci madde uyarınca değişmesi halinde, bu değişikliğin uygulanması için Resmi Gazete'de belirlenen tarihten önce ilk derece mahkemelerince verilen kararların istinaf incelemesinde, karar tarihi itibarıyla yetkili bölge adliye mahkemelerince yargı çevresinin değiştiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilemez." hükmü eklendi.

Öte yandan, "Yargı çevresinin değiştirilmesinden önce istinaf incelemesinden geçen dosyalar, yeniden istinaf incelemesine konu edilmesi halinde de ilk incelemeyi yapan bölge adliye mahkemesince sonuçlandırılır." hükmü ilgili maddeye ilave edildi.

Aynı maddede yapılan düzenlemeyle de bölge adliye mahkemelerinin yargı çevresinin değişmesi halinde, bunun uygulanması için Resmi Gazete'de belirlenen tarihten önce bölge adliye mahkemelerinin cumhuriyet başsavcılıklarınca açılan soruşturmalar ile bölge adliye mahkemelerinde yürütülen kovuşturmalarda yargı çevresinin değiştiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilemeyecek. Soruşturma neticesinde açılacak kamu davaları da aynı yer bölge adliye mahkemesinde görülecek.

Etiketler: istinaf mahkemeleri, khk, ohal
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