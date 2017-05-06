İstinaf mahkemelerinden tarihi rekor

Kamuoyunda "istinaf mahkemeleri" olarak bilinen ve 20 Temmuz 2016'da kurulan Bölge Adliye Mahkemeleri, geçen yılın son beş ayında 49 bin 709 dosyadan 39 bin 983'ünü karara bağladı.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun'da faaliyete geçirilen Bölge Adliye Mahkemeleri kısa süre içerisinde kararlar vermeye başladı.

Kurulduğu 20 Temmuz 2016'dan yıl sonuna kadar geçen beş aylık süre içerisinde istinaf mahkemelerine toplamda 49 bin 709 dosya geldi. Bu dosyalardan 31 bin 591'i ceza, 18 bin 118'i ise hukuk dairelerinde görüldü.

7 Bölge Adliye Mahkemesi beş ay içinde 39 bin 983 dosyayı karara bağladı. Böylece, istinaf mahkemeleri gelen dosyaların yüzde 80,4'ünde kısa sürede karar vermiş oldu. 9 bin 726 dosya ise 2017'ye devretti.

Hakim başına 56, savcı başına 249 dosya düştü

Geçen yıl toplam 127 savcının bulunduğu istinaf mahkemelerinde bir savcıya düşen dosya sayısı 249 oldu. Savcılar geçen yıl kendilerine gönderilen dosyaların yüzde 81,5'i olan 203 dosyadaki işlemleri tamamladı.

Bölge Adliye Mahkemelerinde görevli 887 hakimden bir hakim başına düşen dosya sayısı ise 56 olarak gerçekleşti. Hakimler de dosyalardan 45'ini karara bağlayarak baktıkları dava dosyalarının yüzde 80,4'ünü sonuçlandırdı.