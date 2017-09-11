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İstiklal Caddesi'ndeki fareler temizlendi

İstanbul'da Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'ndeki düzenleme çalışmaları sırasında ortaya çıkan fareler, belediye ekiplerince temizlendi.

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İstiklal Caddesindeki fareler temizlendi

İstanbul'da Beyoğlu'nun İstiklal Caddesi'ndeki düzenleme çalışmaları sırasında ortaya çıkan fareler, belediye ekiplerince temizlendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen, İstiklal Caddesi altyapı, üst yapı, çevre düzenlemesi ve Nostaljik Tramvay Hatlarının yenilenmesi çalışmaları sırasında fareler görüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, caddede bulunan fareleri temizlendi. Ekipler caddeye çıkan tüm dehlizlere ve kanal ağızlarına ilaç koydu.

Etiketler: İstanbul, Beyoğlu, İstiklal Caddesi, fare
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