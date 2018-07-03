İstiklal Caddesi’ndeki canlı bomba saldırısı davasında mütalaa açıklandı

İstanbul Beyoğlu'nda 19 Mart 2016 tarihinde meydana gelen ve 3’ü İsrail, 1'i İranlı 4 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin yaralandığı canlı bomba eyleminin davası görülmeye devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin Kaya, İbrahim Gürler ile Mehmet Mustafa Çevik katılırken, sanıklardan Ercan Çapkın SEGBİS ile bağlandı.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, İstiklal Caddesi’nde bulunan Yunanistan Konsolosluğu önünde meydana gelen saldırının, DEAŞ terör örgütünün talimatıyla canlı bomba Mehmet Öztürk tarafından düzenlendiğini hatırlattı. Savcı mütalaasında sanıklar Erkan Çapkın, Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya’nın bu eyleme değişik aşamalarda ortak ve yardımcı olup birlikte hareket ettiklerini kaydetti.

3 sanığa 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Savcı sanıklardan Ercan Çapkın, Hüseyin Kaya ve Erkan Çapkın’ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten 1’er kez, 5 kez de "Kasten öldürme" suçlamasıyla olmak üzere toplam 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı bu sanıklar hakkında ayrıca "44 kez kasten öldürmeye teşebbüs", "Terör örgütü yöneticiliği", "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlamalarından 871 yıldan 1349 yıla kadar hapse çarptırılmasını talep etti.

Savcı, sanıklardan Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler’in ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar, mütalaaya karşın savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme, sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA