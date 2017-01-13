İstiklal Caddesi'nde altyapı çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Caddesi'nde açık kazıya kökten son verecek, altyapı sistemi kurulumu yapılacak. Zemini sürekli parçalayan nostaljik tramvay hattına elastomer (kauçuk) yapıda titreşimi sönümleyici maddeyle kaplı yeni raylar ve darbelere dayanımlı, 10x15x30 santimetre ölçekli doğal granit taş döşenecek.

Yağmur suyu ve atık su kanalları, açık kazı yöntemi yerine, boru itme teknolojisiyle zeminin 5 metre altından yapılırken, çalışmalar 02.00-11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Etap halinde yürütülecek çalışmalarda, altyapı döşemesinde 150 metrelik, nostaljik tramvay hattı için 100 metrelik etaplamalar olacak.

Nostaljik tramvay hattında, söküm çalışmaları tamamlanan kısımlar geçici olarak betonlanacak. Böylece yaya ve araç geçişi aksamayacak. Çalışmayla İstiklal Caddesi'nde gelecekteki olası altyapı çalışmalarında kazı yapılmasına son verecek, toplamda 100 bin metre ve yüksek basınç dayanımlı 70 koruge boru döşenecek, 310 yeni yaklaşım bacası-menhol yapılacak.

Bu altyapı çalışmasından sonra İstiklal Caddesi'nde herhangi bir arıza ve yeni tesisat döşenmesi durumunda açık kazı yapılmadan çalışılabilecek.