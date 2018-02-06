İstiklal Caddesi yeniden İstanbul'un hizmetinde

İstiklal Caddesi’nin çalışmaların tamamlamasıyla ortaya çıkan yeni yüzü ve yeniden hizmete başlayan Nostaljik Tramvay havadan görüntülendi.

Görüntülerde her gün yerli ve yabancı çok sayıda vatandaşın akın ettiği İstiklal Caddesi’nde yenilenen alanlar ve tramvay için oluşturulan yeşil yol gözler önüne serildi.

Titreşim emici kauçuk serildi

2016 yılı Aralık ayında başlayan altyapı iyileştirme çalışmaları sonucunda caddeye titreşim sönümleyici elastomer (kauçuk) malzemelerle desteklenmiş yeni tramvay hattı rayları monte edildi. Bu sayede titreşimden kaynaklı kırılmaların engellenmesi hedeflenirken caddede bugüne kadar karışık akan yağmursuyu ve kanalizasyon hatları da ayrıldı.

Açık kazı çalışması yapılmayacak

Kurulan yeni altyapı sistemiyle İstiklal Caddesi’nde meydana gelecek herhangi bir arıza ya da yeni tesisat döşenmesi gereken durumlarda çalışmalar açık kazı yapılmadan gerçekleştirilebilecek.

Caddedeki çalışmaların tamamlanmasıyla İstiklal Caddesi’ne gelen çok sayıda vatandaş da rahat bir nefes aldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da caddede yapılan çalışmalar sonucu ilçenin temizlenen çehresiyle vatandaşları ağırlamasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

"Beyoğlu'nun temizlenmiş çehresiyle ön plana çıkmış olması bizi mutlu ediyor"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu caddenin yeni bir çehreye kavuştuğunu dile getirdi.

"İstiklal Caddesi'nin bitmiş olması Beyoğlu'nun yeniden temizlenmiş çehresiyle ön plana çıkmış olması bizi ayrıca mutlu ediyor, meydan giderek kendisini buluyor. Yerli ve yabancı turistler gruplar halinde buraya gelmeye başladılar, rehberler çok mutlu. Merak eden, burayı görmek isteyen İstanbul'un değişik taraflarından çıkıp gelip eleştirel gözle de beğeni gözüyle de görmek isteyen çok fazla gruplar görüyorum. Hepsi mutlu yapılan işten memnun."

"Bir defa yapılsın çok temiz ve güvenli bir şekilde yapılsın"

İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmaların cadde için gerekli olduğunu ifade eden Emin Özalp, "Taksim'in vazgeçilmezlerinden bir tanesi nostaljik tramvay, ilk seferinde ben de vardım. Sayısı arttırılsa bir iki tane olsa keşke. Çok daha farklı şeyler de yapılabilir. Çünkü Taksim İstanbul'un göbeği. Nostaljik tramvay dışında farklı şeyler yapılabilir. Ama bir defa yapılsın çok temiz ve güvenli bir şekilde yapılsın" dedi.

"Caddenin yeni hali güzel olmuş"

Taksim Meydanı'nda devam eden çalışmaların sonucunda ortaya çok temiz bir meydanın çıktığını belirten Yüksel Çadırcı, "Nostaljik tramvaya binmedim biraz sonra bineceğim ama çok memnun oldum. Olmaması Taksim için büyük bir kayıp olurdu. Taksim'e tekrar kazandırdıkları için gerçekten çok memnun oldum. Caddenin yeni hali güzel olmuş, yapılmasına değmiş" diye konuştu.

Kaynak: İHA