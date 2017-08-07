  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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İşte yılın 7 ayında havayolu istatistikleri

Yılın 7 ayında direkt transit dahil toplam yolcu trafiği 105 milyon 154 bin 84 olarak gerçekleşti.

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İşte yılın 7 ayında havayolu istatistikleri

Yılın 7 ayında direkt transit dahil toplam yolcu trafiği 105 milyon 154 bin 84 olarak gerçekleşti.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, temmuz ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 10 milyon 752 bin 816, dış hatlarda ise 10 milyon 175 bin 895 oldu. Direkt transit yolcu sayısıyla birlikte temmuzda 20 milyon 956 bin 508 yolcuya hizmet verildi. Geçen ay havalimanlarının uçak trafiği iç hatlarda 88 bin 381, dış hatlarda ise 67 bin 490 olarak kayıtlara geçti.

Üst geçiş trafiğinde artış eğilimi temmuzda da devam etti. Söz konusu ayda üst geçiş trafiğiyle birlikte hizmet verilen toplam uçak sayısı 194 bin 726'yı buldu. Havalimanlarında kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği temmuz itibarıyla iç hatlarda 99 bin 677 tona, dış hatlarda 244 bin 70 tona, toplamda ise 343 bin 747 tona ulaştı.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiği 1 milyon 65 bin 579, direkt transit dahil toplam yolcu trafiği 105 milyon 154 bin 84, yük trafiği ise 1 milyon 840 bin 310 ton olarak kayıtlara geçti. AA

Etiketler: DHMİ, havayolu istatistiği
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