  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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İşte Türkiye'nin 'Suç Atlası'

Adalet Bakanlığınca geçen yıl açılan davalardaki suçlar göz önüne alınarak, yapılan çalışma sonrasında Türkiye'nin "Suç Atlası" çıkarıldı.

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İşte Türkiyenin Suç Atlası

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 2016'da açılan davalardaki suç türlerine ilişkin araştırma yaptı. Davaların incelendiği araştırmada, Türkiye'de işlenen suçlar mercek altına alındı. İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Suç Atlası" oluşturuldu.

Hazırlanan "Suç Atlası"na göre, Türk Ceza Kanunu (TCK) uyarınca açılan davalarda, kasten ve taksirle yaralamayı da içeren "Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar" 60 ilde ilk sıraya yerleşti.

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 20 ilde ise ilk sırayı alan suç türü, hırsızlık, yağma ve mala zarar vermeyi de kapsayan "Mal varlığına karşı işlenen suçlar" oldu.

Hakkari'de ise "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" en çok dava açılanlar arasında yer aldı.

Trabzon'da en çok dava spordan

Batman'da en çok "Elektronik Haberleşme Kanunu'na", Rize ve Şanlıurfa'da "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a", Trabzon'da ise "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a" muhalefetten dava açıldı.

Bölgesel değerlendirmeler

TCK ve özel kanunlar uyarınca işlenen suçlar bölgesel olarak da değerlendirildi.

Bölge bazlı araştırmada, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde "Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar"ın açılan davalarda ilk sırayı aldığı görüldü.

Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise açılan davalardaki ilk sırayı "Mal varlığına karşı işlenen suçlar" oluşturdu.

Etiketler: türkiye'nin suç atlası, Adalet Bakanlığı
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