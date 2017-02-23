  • 23 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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İşte Türkiye'nin en soğuk yeri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ile Kars'ta ölçüldü.

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İşte Türkiyenin en soğuk yeri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Erzurum'da 6, Ardahan'da 7, Iğdır'da 9, Ağrı'da 10 ve Kars'ta 13 derece ölçüldü.

Gün içerisinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 9, Tunceli'de 8, Erzurum'da 2, Iğdır'da 1, Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1, Ağrı'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 71, Erzurum'da 40, Kars'ta 24, Ardahan'da 11 ve Iğdır'da 6 santimetre olarak kaydedildi.

Etiketler: doğu anadolu, türkiyenin en soğuk ili, Kars
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