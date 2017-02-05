İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 derece ile Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu Erzurum ve güney kesimleri ile Erzincan çevreleri öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 22, Ağrı'da 21, Iğdır ve Erzurum'da 13, Ardahan'da 10, Tunceli'de 8 ve Erzincan'da 5 derece ölçüldü.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan'da 3, Tunceli'de 2, Ardahan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzurum'da 3, Kars'ta 4 ve Ağrı'da derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 85, Erzurum'da 46, Kars'ta 32, Tunceli'de 25, Ardahan'da 26, Iğdır'da 12 santimetre ölçüldü.

Vatandaşlardan dik ve eğimli yamaçlardaki çığ düşme riskinin yanı sıra ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.