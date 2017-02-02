İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, Ardahan'ın parçalı ve çok bulutlu olarak geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 21, Kars'ta 20, Erzurum'da 19, Ardahan'da 17, Iğdır ve Erzincan'da 10, Tunceli'de 7 derece olarak belirlendi.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Tunceli'de 3, sıfırın altında olmak üzere, Iğdır ve Erzincan'da 1, Ağrı ve Erzurum'da 6, Kars ve Ardahan'da 7 derece olması tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 92, Erzurum'da 50, Kars'ta 42, Tunceli'de 35, Ardahan'da 32, Iğdır'da 16 ve Erzincan'da 1 santimetreye ulaştı.

Yetkililer, vatandaşların çığ düşmesi riski ile yollardaki don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.