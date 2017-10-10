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Buradasınız : » » İşte Türkiye'de ehliyeti olan kişi sayısı...

İşte Türkiye'de ehliyeti olan kişi sayısı...

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde sürücü belgesi bulunan kişi sayısı 29 milyona yaklaştı.

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İşte Türkiyede ehliyeti olan kişi sayısı...

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde sürücü belgesi bulunan kişi sayısı 29 milyona yaklaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Türkiye'de sürücü belgesi sahibi kişi sayısındaki artış devam ediyor.

Geçen yıl sonunda 28 milyon 223 bin 393 kişinin sürücü belgesi sahibi olduğu kayıtlara geçerken, bu yıl 1 Eylül itibarıyla Türkiye genelinde sürücü belgesi bulunan kişi sayısı 28 milyon 804 bin 256'ya ulaştı.

Sürücü belgesi sahiplerinin 21 milyon 814 bin 260'ını erkek, 6 milyon 989 bin 996'sını kadın sürücüler oluşturuyor.

Bu yılın ilk 8 ayında, trafikte yaptıkları kural ihlalleri nedeniyle de 80 bin 298 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Söz konusu kural ihlalleri arasında 70 bin 269 ile alkollü araç kullanımı ve 3 bin 340 ile 100 ceza puanının aşılması öne çıktı.

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan sürücüler ise trafik polislerinin denetimlerine takıldı. Bu kapsamda 1 Temmuz-31 Ağustos tarihlerindeki denetimlerde, 791 bin 882 lira para cezası kesildi.

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, Sürücü belgesi, kadın sürücü sayısı, para cezası
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