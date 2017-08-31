İşte Süper Loto'nun kazandıran numaraları (31 Ağustos 2017)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 515. hafta çekilişi yapıldı.

Bu haftanın kazandıran numaraları 4, 9, 26, 30, 37 ve 50 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 17 milyon 384 bin 871 lira 98 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 79 kişi 12 bin 114 lira 80 kuruş, 4 bilen 5 bin 254 kişi 195 lira 85 kuruş, 3 bilen 113 bin 296 kişi 15 lira 65 kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 759 bin 147 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 719 bin 118 lira 44 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 518 bin 847 lira 76 kuruş kamuya aktarılacak.