  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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İşte Şans Topu'nun kazandıran numaraları (30 Ağustos 2017)

Şans Topu oyununun 846'ncı hafta çekilişi yapıldı.

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İşte Şans Topunun kazandıran numaraları (30 Ağustos 2017)

Şans Topu oyununun 846'ncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 10, 13, 15, 30, 31 ve artı 6 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 347 bin 925 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 14 kişi 4 bin 970 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 194 kişi 358 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 533 kişi 36 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 760 kişi 20 lira 35'er kuruş, 3 bilen 79 bin 155 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 317 kişi 6 lira, 1 artı 1 bilen 186 bin 222 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların İstanbul'un Fatih ve Sarıyer ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 319 bin 501 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 924 bin 733 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 515 bin 444 lira 78 kuruş aktarıldı.

Etiketler: şans topu, kazandıran numaralar, çekiliş
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