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İşte Ortaköy saldırganı teröristin yakalandığı daire

Ortaköy'deki terör saldırısının faili terörist Abdülgadir Masharipov ve beraberindekilerin Esenyurt'ta yakalandığı dairede, gazetecilerin görüntü almasına izin verildi.

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İşte Ortaköy saldırganı teröristin yakalandığı daire
Terörist Abdülgadir Masharipov ve beraberindekilerin Esenyurt'ta yakalandığı daire, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerekli çalışmalarını tamamlamasının ardından site önünde bekleyişlerini sürdüren gazetecilere açıldı.
 
Bir sitenin 5. katında bulunan 2+1 dairenin oldukça dağınık olduğu görüldü.
 
Farklı ülkelere para bulundu
 
Operasyon esnasında daire giriş kapısının kırıldığı fark edilen dairenin salonunda 2 çekyat, mutfakta çamaşır makinesi, odalarda ise birer çift ve tek kişilik yatak olduğu gözlendi.
 
Dairede yumurta kolileri, yemeklik sıvı yağ kutuları, kahvaltılık ürünlerin yanı sıra bol miktarda su ve meyve stoku dikkati çekti.
 
Farklı ülkelere ait çok sayıda madeni ve kağıt paranın da olduğu görülen dairede, kişisel temizlik ürünleri ile makyaj malzemeleri de görüntülendi.
 
Etiketler: terör saldırısı, ortaköy saldırganı, esenyurt
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