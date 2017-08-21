İşte On Numara'nın kazandıran numaraları

On Numara oyununun 785'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar; 4, 5, 13, 23, 25, 31, 37, 38, 40, 42, 43, 50, 51, 55, 61, 62, 64, 65, 69, 72, 77 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen iki kişi 140 bin 858 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 115 kişi bin 633 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 415 kişi 132 lira 75'er kuruş, 7 bilen 14 bin 350 kişi 25 lira 15'er kuruş, 6 bilen 90 bin 60 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 761 kişi ise 2 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Alanya ve Samsun'un İlkadım ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.

Toplam 1 milyon 878 bin 90 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 748 bin 725 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 417 bin 353 lira 39 kuruş aktarıldı.