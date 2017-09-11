İşte On Numara'nın kazandıran numaraları (11 Eylül 2017)

On Numara oyununun 788'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 18, 26, 27, 35, 37, 38, 39, 41, 50, 55, 57, 58, 67, 73 ve 76 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi 143 bin 456 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 99 kişi bin 932 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 892 kişi 101 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 18 bin 810 kişi 19 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 108 bin 399 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 148 bin 257 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Kayseri'nin Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.

Toplam 1 milyon 912 bin 742 lira 5 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 762 bin 482 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 425 bin 53 lira 79 kuruş aktarıldı.